В Прикамье ожидаются теплые и дождливые выходные

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в выходные ожидается теплая и дождливая погода. Подробностями делится проект «Метеоролог и я».

8 октября на территории региона будет переменная облачность и кратковременный дождь. Ночью температура воздуха будет в районе +3...+8 градусов, а днем потеплеет до +8...+13. В Перми будет до +10...+12 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье 9 октября в отдельных районах также пройдет кратковременный дождь. Днем потеплеет до +9...+14 градусов, в Перми ожидается до +11...+13 градусов. Помимо этого, в течение дня возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

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