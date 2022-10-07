Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 7 октября информирует о дорожном заторе в 8 баллов на ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской, а также при спуске с ул. Соликамской к площади 1905 года.

Плотное движение транспорта в 6 баллов участках дорог:

- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской

- на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской

- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой

- на ул. Крупской у Цирка к ул. Уральской

- на кольце Колхозной площади у Центрального рынка

- на ул. Карпинского при выезде на ул. Стахановскую

- на кольце Соснового бора

- на перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева

- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru