Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 7 октября информирует о дорожном заторе в 8 баллов на ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской, а также при спуске с ул. Соликамской к площади 1905 года.
Плотное движение транспорта в 6 баллов участках дорог:
- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской
- на ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Фокинской
- на ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой
- на ул. Крупской у Цирка к ул. Уральской
- на кольце Колхозной площади у Центрального рынка
- на ул. Карпинского при выезде на ул. Стахановскую
- на кольце Соснового бора
- на перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева
- на развязке ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru