В Перми появилось новое настенное граффити

Фото: gorodperm.ru

В Перми на доме по улице Карпинского, 25 появилось новое граффити – «Создавать». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Автор работы – художник Висмут Тляшев. Новое граффити изображает голубей и складывание из бумаги в технике оригами фигуры этой птицы.

"Издавна голубь считался символом чистоты, нежности, любви и мира. Отсылка к древнему восточному искусству складывания фигурок из бумаги без ножниц и клея наводит на мысль, что просто руками под силу создать целый мир. Именно элементы оригами являются отличительной чертой художника, по которым сразу можно узнать его работы", - говорят в городском депкульте.

Ранее в Перми появилось граффити в стиле «Гжель».

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