Создание клиентской базы для маркетплейса: советы предпринимателям

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Все знают, что залог успеха любого интернет-магазина – это лояльные клиенты, которые регулярно приходят за покупками и советуют компанию знакомым, – залог успеха любого интернет-бизнеса. Все понимают, что пользователь, зашедший на ваш сайт и даже что-то купивший, это ещё не постоянный клиент. А вот как создать работающую клиентскую базу для онлайн-магазина? Читайте в пошаговой инструкции.

Ведите социальные сети, этот универсальный канал, позволяющий найти свою целевую аудиторию и наладить с ней контакт. Заведите страницу своей компании, используйте таргетированную рекламу, добавляйте в друзья тех, кто проявлял интерес к похожим продуктам и магазинам. А главное – регулярно публикуйте что-то новое, не только рекламу вашего продукта, а полезную и интересную информацию. Например, если вы продаёте товары для дома, публикуйте кулинарные и дизайнерские лайфхаки.

Не упускайте возможности рассказать о своём бизнесе, как офлайн, так и онлайн. Например, если у вас есть личный блог, напишите в нём о собственном магазине. Люди намного больше доверяют друзьям и знакомым, чем предложениям в интернете, поэтому сарафанное радио – ваш лучший рекламный агент.

Самый простой способ узнать электронную почту клиента – предложить ему подписаться на рассылку в обмен на скидку. Если человек оставил контакты и согласился получать информацию о ваших продуктах – это повышает шансы на то, что он сделает покупку в будущем.

Поэтому собирайте контакты тех, кто зашел на сайт. Для этого отлично работают виджеты – всплывающие окна. В СберЛиде вы можете установить виджет сбора контактов всего за несколько минут. В сервисе уже есть каталог готовых шаблонов виджетов с разным дизайном и текстами – вам останется только встроить код на сайт.

Не терять клиентов также помогают чат-боты, которые обрабатывают типовые обращения посетителей в онлайн-каналах, информируют о товарах и услугах, собирают отзывы и развлекает беседой. Здесь также существуют готовые решения, не требующие специальных навыков программирования, такие как СберБизнесБот.

Упорядочивайте информацию о клиентах. На первый взгляд это кажется сложным, но для малого бизнеса уже есть готовые решения, для которых не нужно нанимать программистов. Например, SberCRM – специальный инструмент, созданный для ведения клиентской базы. Он позволяет принимать заявки от клиентов, хранить историю переписки и контролировать продавцов. SberCRM подойдёт даже микробизнесам.

Все эти инструменты помогут не только создать базу клиентов, но и обращаться к ней регулярно, поддерживая интерес к своему магазину, создавая потребность в приобретении своего товара. В итоге совсем скоро вы получите аудиторию, которая возвращается за новыми покупками.