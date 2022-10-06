Компании Прикамья могут воспользоваться онлайн-сервисом предоставления расчетных листков сотрудникам

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В этом году Сбер предоставил возможность клиентам — участникам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчётные листки в электронном виде.

Работник может в любой момент посмотреть расчетный листок в личном кабинете зарплатного клиента в интернет-банке, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интернет-банк для бизнеса. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

Благодаря новому сервису работодатели могут оптимизировать бухгалтерский функционал и минимизировать бумажный документооборот. Решение особенно актуально для компаний с большой численностью сотрудников.