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"Бизнес-новости": Пермь6 октября 2022 13:19

Компании Прикамья могут воспользоваться онлайн-сервисом предоставления расчетных листков сотрудникам

Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интернет-банк для бизнеса
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

В этом году Сбер предоставил возможность клиентам — участникам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчётные листки в электронном виде.

Работник может в любой момент посмотреть расчетный листок в личном кабинете зарплатного клиента в интернет-банке, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интернет-банк для бизнеса. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

Благодаря новому сервису работодатели могут оптимизировать бухгалтерский функционал и минимизировать бумажный документооборот. Решение особенно актуально для компаний с большой численностью сотрудников.