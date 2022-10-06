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Происшествия6 октября 2022 13:05

В центре Перми виновником ДТП стал водитель трамвая

Происшествие произошло утром напротив здания краевого правительства
Павел Шатров
Дорожное происшествие.

Дорожное происшествие.

Фото: архив "КП"

По сообщению ГИБДД по Перми, 6 октября 2022 года в 09:30 трамвай под управлением водителя 1981 года рождения при повороте с ул. Петропавловской на ул. Куйбышева допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль ЗиЛ.

В результате столкновения пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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