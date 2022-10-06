В Перми осенью установят павильоны на 10 остановках

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми этой осенью установят павильоны на 10 остановочных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новые павильоны появятся на остановках «Улица Куйбышева», «Улица 25 Октября», «Улица Пушкина», «Дворец спорта «Молот», «Строительный факультет», «Улица Куйбышева», «Улица Чкалова», «10-й микрорайон», «Улица Пожарского», «Улица Кравченко».

Павильоны перенесут с улицы Ленина, так как в рамках ремонта улицы запланирована установка новых павильонов. На перенесенных павильонах заменят названия.

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