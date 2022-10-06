В Перми продолжается фестиваль Мартина МакДонаха

Фото предоставлено театром "У Моста"

V юбилейный Международный фестиваль Мартина МакДонаха, стартовавший в 2014 году по инициативе художественного руководителя Пермского театра «У Моста» Сергея Федотова – это14 спектаклей, из которых 5 премьерных, и 10 театров из России, Беларуси и Казахстана. Раз в два года именно в Пермь слетаются креативные театральные команды со всего мира, чтобы поделиться своими трактовками восьми, а с нынешнего года – уже девяти! – пьес великого кинорежиссера и сценариста.

Фестиваль уникален не только темой, но и принципами – открытый вход на пресс-завтраки, обсуждения жюри, множество мастер-классов и лекций. Со спектаклями сложнее – билеты раскупаются моментально и… именно с фестиваля, а еще точнее – с парада Рыжих начинается осень в Перми раз в два года именно благодаря фестивалю.

Фестиваль открылся премьерой спектакля «Ирландский герой – гордость Запада» по пьесе Джона Синга в постановке самого Сергея Федотова. По мнению публики и экспертов, в этой постановке видны многие мотивы, впоследствии подхваченные и переосмысленные впоследствии МакДонахом.

Фото предоставлено театром "У Моста"

Те, кто знаком с театром и творчеством Мартина МакДонаха, сразу же узнают фирменный стиль постановок: ирландская глубинка, черный юмор, потасовки, пьянство, из интересных событий – чьи-то похороны. Кажется, что жизнь героев предопределена с самого рождения, судьбу не изменить – как ни рыпайся. Но все же главные герои пройдут трансформацию, и каждый получит то, что в целом заслужил. Насколько хорошо жить в мифе и так ли прекрасно убийство, насколько оправдана тирания родителя по отношению к собственному ребенку? – все эти вопросы так или иначе звучали в «Герое». Как и тема любви, которая, как известно, всех спасет, если только она настоящая и искренняя.

Фото предоставлено театром "У Моста"

В рамках фестиваля работает лаборатория-мастерская молодой критики «Передвижники» под руководством известного театроведа и критика Ольги Галаховой (проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив).

Вера Шамина, профессор, доктор филологических наук, известный специалист и почитатель МакДонаха - поведала о его секретах и «фишках» в лекции «Эволюция творчества Мартина МакДонаха». По ее мнению, что неслучайно МакДонаха так часто играют в России - он глубоко психологичен, как вся наша русская классика.

Георгий Долмазян, режиссер театра им. Моссовета, провел мастер-класс «Свободный актер» о владении всем инструментарием актера от тела до голоса и внимания.

Неизменный член жюри фестиваля МакДонаха, профессор и заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валерий Анисенко провел творческую встречу с интригующим названием «Постижение автора. Поиск путей…».

А впереди у V фестиваля Мартина Макдонаха множество интересных постановок от российских и казахстанских театров, разборов с экспертами, лекций и мастер-классов, а главное – новых эмоций и чувств.

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