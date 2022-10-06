Фото: МЧС Пермского края.

В МЧС Пермского края сообщают, что пожарно-спасательные подразделения 5 октября 2022 года выезжали на ликвидацию очагов загораний мусора в Ленинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми, а также Пермском округе.

Очагами других загораний, произошедших 5 октября 2022 года, стали: неэксплуатируемые здания - в Еловском и Березовском округах, Мотовилихинском районе Перми; частный жилой дом - в Нытвенском округе; многоквартирный жилой дом - в Орджоникидзевском районе Перми; транспортное средство - в Суксунском округе; трава - в Индустриальном районе Перми; сарай - в Гремячинском округе.

«За сутки ликвидированы 13 пожаров: 6 пожаров - в Перми; 2 пожара - в Губахинском округе; по 1 пожару - в Нытвенском, Суксунском, Пермском, Еловском и Березовском округах. На пожаре погибших не обнаружено, один человек получил травму. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем», - пояснили в МЧС Пермского края.

За прошедшие сутки 5 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 4 октября 2022 года на территории региона 195 профилактической группой в составе 433 человек осуществлено 2093 обхода объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 3483 человека, распространено 2093 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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