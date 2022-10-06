Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 12:24

В Пермском цирке завершаются гастроли нового шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Жителей и гостей города приглашают на заключительные представления грандиозного циркового шоу
Виктор Правдин
Уникальный номер групповой трансформации. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Уникальный номер групповой трансформации. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Только по 16 октября в Перми продлятся выступления масштабного циркового шоу «Бурлеск», самого нового и зрелищного проекта легендарного продюсерского центра «Королевский цирк» под руководством заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».

Беспрецедентное, новое, широкомасштабное, зрелищное шоу «Бурлеск» - синтез театра, эстрады и мюзикла. Лучшие традиции отечественной цирковой школы в современной интерпретации.

Вот уже 3 недели невероятное шоу восхищает Пермского зрителя и просто не сходит с уст жителей и гостей города. За это время увидеть и оценить новую программу успели более 15000 зрителей. Официальный сайт Пермского цирка пестрит восхищенными словами благодарности счастливцев, уже побывавших на представлении! Восторженные отзывы публики говорят сами за себя – это шоу должен увидеть и оценить каждый.

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

«Вы увидите беспрецедентное шоу, в котором задействованы более 100 артистов, а для транспортировки оборудования, декораций и реквизита используется 17 автофур, – поделился автор идеи и создатель шоу «Бурлеск» Гия Эрадзе. – Здесь невероятное количество эксклюзивных костюмов и очень много животных, в том числе экзотических. Будет зрелищно, душевно, красиво и масштабно. Эту программу определенно стоит увидеть каждому».

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже больше года новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Пермский зритель хорошо знаком с творчеством Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждет и любит все программы «Королевского цирка», но в этом году публика увидит совершенно НОВОЕ грандиозное шоу!

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

На манеже Пермского цирка яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглеры на стрелах»; сказочный «Пегас»; страстное танго «Гимнастов на турниках»; «Бронзовые скульптуры»; «Нарцисс» в колесе Сира и еще много интересного будет поражать Пермскую публику. В финале шоу из-под купола цирка льет дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложные трюки и вызывают бурные овации публики! Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры, медведи и другие представители животного мира!

Именно в этом шоу представлен грандиозный номер Групповая трансформация «Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Пермского цирка!

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Рекордные трюки, филигранная дрессура, масштаб сложных технических декораций и современных спецэффектов, эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров, авторская музыка — все это и многое другое на манеже Пермского цирка ТОЛЬКО ПО 16 ОКТЯБРЯ! «Бурлеск» — это спектакль, который должен увидеть каждый!Не пропустите!

Стоимость билетов от 800 до 2500 рублей.

Билеты онлайн на сайте www.circus-perm.ru