В Пермском цирке завершаются гастроли нового шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Уникальный номер групповой трансформации. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Только по 16 октября в Перми продлятся выступления масштабного циркового шоу «Бурлеск», самого нового и зрелищного проекта легендарного продюсерского центра «Королевский цирк» под руководством заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».

Беспрецедентное, новое, широкомасштабное, зрелищное шоу «Бурлеск» - синтез театра, эстрады и мюзикла. Лучшие традиции отечественной цирковой школы в современной интерпретации.

Вот уже 3 недели невероятное шоу восхищает Пермского зрителя и просто не сходит с уст жителей и гостей города. За это время увидеть и оценить новую программу успели более 15000 зрителей. Официальный сайт Пермского цирка пестрит восхищенными словами благодарности счастливцев, уже побывавших на представлении! Восторженные отзывы публики говорят сами за себя – это шоу должен увидеть и оценить каждый.

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

«Вы увидите беспрецедентное шоу, в котором задействованы более 100 артистов, а для транспортировки оборудования, декораций и реквизита используется 17 автофур, – поделился автор идеи и создатель шоу «Бурлеск» Гия Эрадзе. – Здесь невероятное количество эксклюзивных костюмов и очень много животных, в том числе экзотических. Будет зрелищно, душевно, красиво и масштабно. Эту программу определенно стоит увидеть каждому».

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже больше года новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Пермский зритель хорошо знаком с творчеством Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждет и любит все программы «Королевского цирка», но в этом году публика увидит совершенно НОВОЕ грандиозное шоу!

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

На манеже Пермского цирка яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглеры на стрелах»; сказочный «Пегас»; страстное танго «Гимнастов на турниках»; «Бронзовые скульптуры»; «Нарцисс» в колесе Сира и еще много интересного будет поражать Пермскую публику. В финале шоу из-под купола цирка льет дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложные трюки и вызывают бурные овации публики! Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры, медведи и другие представители животного мира!

Именно в этом шоу представлен грандиозный номер Групповая трансформация «Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Пермского цирка!

Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Рекордные трюки, филигранная дрессура, масштаб сложных технических декораций и современных спецэффектов, эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров, авторская музыка — все это и многое другое на манеже Пермского цирка ТОЛЬКО ПО 16 ОКТЯБРЯ! «Бурлеск» — это спектакль, который должен увидеть каждый!Не пропустите!

Стоимость билетов от 800 до 2500 рублей.

Билеты онлайн на сайте www.circus-perm.ru