В Перми на Ленина заменят сухие и аварийные деревья

eco.atomgoroda.ru

В Перми на улице Ленина заменят сухие и аварийные деревья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Дело в том, что такие деревья могут быть опасны, особенно при сильных порывах ветра. Уже в следующем году на улице Ленина от площади Гайдара до улицы Крисанова высадят 34 молодых липы и более 400 кустарников.

«Деревья, подлежащие замене - в неудовлетворительном состоянии. Так, у деревьев увяла или отсутствует листва, частично отпала кора, часть деревьев имеет структурные изъяны, способные привести к падению дерева», - отметили в мэрии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru