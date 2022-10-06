Жителям Перми мошенники стали высылать поддельные удостоверения сотрудников Банка России

Телефонные мошенники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники научились подделывать удостоверения сотрудников Банка России, используя банковские логотип и печать. Они стали их применять в своих новых мошеннических схемах.

Поддельные удостоверения высылаются человеку в мессенджер или на электронную почту, после звонка с сообщением о якобы сомнительных операциях, которые были совершены по его счету или карте. Удостоверения прилагаются в качестве официального подтверждения сообщения.

«Такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, мошенники надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит», - рассказывают о мошеннической схеме в Банке России.

В банке напоминают, что он не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.

При поступлении телефонного звонка от мошенника необходимо немедленно прервать разговор и, по возможности, заблокировать его номер.

При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

Больше о популярных среди мошенников схемах и о том, как противостоять им, можно узнать в специальном разделе на сайте (https://cbr.ru/information_security/pmp/) Центрального банка РФ.