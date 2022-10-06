Лучшего «Экспортера года» Приволжского округа определят в Перми

Фото: мойбизнес.рф

Церемония вручения наград окружного этапа премии «Экспортер года» в ПФО пройдет 12 октября в рамках Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22» в Перми.

Премия «Экспортер года» включает в себя 19 номинаций и присуждается крупным компаниям, компаниям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В сентябре 2022 года Пермский край стал лидером Приволжского федерального округа по количеству призеров на окружном этапе премии. Тогда 14 компаний региона заняли 11 призовых мест в шести номинациях.

По итогам заседания в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (МСП) третье место получила компания «Форт-Телеком», занимающаяся разработкой электроники, систем безопасности и программного обеспечения. Крупный бизнес Прикамья в этой номинации завоевал все три призовых места: первое - у производителя березовой фанеры и ДСП «СВЕЗА Уральский», второе - компании «Новомет-Пермь», третье – компании «Уралкалий».

Кроме того, предприятие «СВЕЗА Уральский» также заняло первое место в номинациях «Новая география» (крупный бизнес) и «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес), а среди МСП компания «Форт-Телеком» заняла третье место.

В сфере машиностроения третье место среди экспортеров получила компания «Элкам» - одно их крупнейших предприятий нефтяного машиностроения на территории России и СНГ. «СмартГидроКомпани», производитель и экспортер домашних проращивателей и семян для выращивания, занял третье место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес). В сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) среди МСП «бронза» у ООО «Радуга», среди крупного бизнеса «золото» у АО «Кондитерская фабрика «Пермская».

На днях стало известно, что компания «СВЕЗА Уральский» победила во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» сразу в трех номинациях.

В экспертную комиссию конкурса «Экспортер года» вошли представители федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений.

Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Всероссийский конкурс «Экспортер года» был учрежден Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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