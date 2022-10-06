В ДТП в Пермском районе погиб водитель иномарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 6 октября в Пермском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в краевом ГИБДД, в 8.10 по автодороге Пермь-Екатеринбург в сторону Перми ехал 52-летний водитель "Форд Куга". На 17 километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на дороге после аварии "Рено Логан"

- В результате ДТП скончался 54-летний водитель "Рено Логан", который находился в машине. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

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