Пермский зоопарк проводит медведей в зимнюю спячку

Фото: Алексей Степанов

8 октября пермский зоопарк проводит бурых медведей в зимнюю спячку. Подробностями делится мэрия.

В преддверии зимы животных ждет угощение из меда. Показательное кормление пройдет в 14:00.

Сейчас в пермском зоопарке живут четыре бурых медведя – это самец Тоша, самки Машка Белая и Машка Черная и тянь-шаньский белокоготный медведь Берта.

В октябре зоологи готовят для них «берлогу», мастеря подушку из соломы, чтобы животным было тепло. А также ничего не мешало сну. Весной, летом и осенью мишки активно питаются, нагуливая запасы жира на зиму.

Отметим, еще в этот день в 13:00 в павильоне «Экзотические животные» будет интеллектуальная игра для детей и взрослых, направленная на знание животного мира. А в 15:00 пройдут показательные кормления кошачьих.

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