В Перми на следующей неделе начнет работу Межрегиональный экспортный форум «МЭФ-22»

Фото: МЭФ-22

Межрегиональный экспортный форум «МЭФ-22» состоится в Перми 12-13 октября 2022 года. Стали известны официальные информационные партнеры форума.

Генеральным информационным партнером «МЭФ-22» стал «РБК-Пермь». Деловыми партнерами выступят Пермская торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» в Пермском крае и Пермское региональное отделение «Опора России».

Информационными партнерами «МЭФ-22» выступят шесть ключевых медиаресурсов: «Комсомольская правда в Перми», «Аргументы и Факты в Перми», «59.ру», «Новый компаньон», «ГлобалПЕРМЬ.ру» и «Хронос Медиа».

Организаторами Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22» являются Правительство Пермского края и Агентство инвестиционного развития Пермского края при поддержке Российского экспортного центра.

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