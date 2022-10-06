15-летний подросток пропал в Перми

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

В Перми идет розыск 15-летнего Арсения Сергеевича Отинова, который пропал вечером 5 октября в Мотовилихинском районе.

- В последний раз его видели около 19.00, когда он вышел из магазина на улице Юрша в микрорайоне Садовый, - сообщает пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой. – Почти сутки подростка нет дома, поэтому обращаемся ко всем пермякам с просьбой о распространении информации.

Приметы: рост 164 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие, правый глаз немного косит.

Был одет: темная куртка, черные штаны, красные кроссовки.

Всех, кто знает о судьбе пропавшего подростка просьба звонить в полицию 102 или волонтерам по тел. (342) 204-49-04.

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