В Перми отопление подали во все многоквартирные дома города

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми подано отопление во все многоквартирные городские дома. Вестью делится пресс-служба мэрии города.

Также тепло дали и во все социальные объекты. В некоторых жилых домах еще регулируют внутреннюю систему отопления. Низкая температура в отдельных помещениях здания может быть связана с локальными проблемами.

Напомним, отопительный сезон в столице Прикамья стартовал 9 сентября. В этот день начали подключать к теплу объекты социальной сферы. Например, школы, детсады и больницы.

Добавим, что с начала отопительного сезона в городе открылись «горячие линии», позвонив на которые, можно оставить информацию о проблемах, связанных с запуском тепла.

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