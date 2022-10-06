В Пермском крае выявили 683 заражения ковидом

Коронавирус.
Фото: архив "КП"
По информации сайта «Стопкоронавирус.РФ», на утро 6 октября 2022 года в Пермском крае выявили 683 подтвержденных случаев заражения ковидом, днем ранее - 624 случая.
Общее количество заражений с начала распространения в регионе новой коронавирусной инфекцией составляет 434 807 случаев.
За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре человека, общее количество смертей - 8 968.
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