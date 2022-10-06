В Пермском крае выявили 683 заражения ковидом

Коронавирус. Фото: архив "КП"

По информации сайта «Стопкоронавирус.РФ», на утро 6 октября 2022 года в Пермском крае выявили 683 подтвержденных случаев заражения ковидом, днем ранее - 624 случая.

Общее количество заражений с начала распространения в регионе новой коронавирусной инфекцией составляет 434 807 случаев.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре человека, общее количество смертей - 8 968.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru