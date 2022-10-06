Летние лагеря Прикамья приняли на отдых около 260 тысяч детей

Фото: Министерство социального развития Пермского края.

Прошедшим летом в Пермском крае свои двери распахнули 1066 детских лагерей отдыха, а также отряды по месту жительства. В них набирались сил перед новым учебным годом почти 260 тысяч ребят со всего края.

«Только в загородных и санаторных лагерях края побывали 32 300 детей, около 250 из которых приехали к нам из Луганской Народной Республики», - подчеркнули в краевом минсоцразвития.

Отличительной чертой детского отдых в 2022 году стала максимально упрощенная процедура получения господдержки, которую можно было оформить в электронной форме через региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края», а также МФЦ.

Кроме того, с 2022 года сертификат на детский отдых для частичной оплаты путевки в лагерь можно было получить во всех муниципалитетах края. Размер поддержки составлял от 4,5 до 30,5 тысяч рублей.

Почти 20 тысяч родителей Прикамья в этом году воспользовались федеральной программой детского кешбэка на приобретение путевок своих детей.

В Ассоциации детских лагерей Пермского края отметили, что летняя оздоровительная кампания 2022 года прошла очень хорошо. Родителям стали доступны самые разные меры поддержки фактически с января. Кроме того, многие лагеря усовершенствовали инфраструктуру: где-то построили большие спортивные комплексы, где-то новые дополнительные корпуса, глэмпинги. Важно ,что не случилось никаких чрезвычайных ситуаций.

«В этом году лето выдалось теплым и лагеря оказались очень востребованы. Он стал первым, когда свободных мест в лагерях практически не было - спрос на путевки на летние смены просто зашкаливал», - добавил руководитель Ассоциации Валерий Долгих.

Кстати, в настоящее время в семи загородных лагерях Пермского продолжаются смены. Они планируют принимать детей вплоть до ноября этого года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru