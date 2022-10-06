В Прикамье из-за рыбака жители трех населенных пунктов остались без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснокамске завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего рыбака, по вине которого в трех населенных пунктах прекратилась подача воды. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В мае этого года мужчина на собственном погрузчике приехал к реке Сын, чтобы порыбачить. Недалеко от водоема он увидел железобетонное кольцо диаметром примерно полтора метра и решил его похитить.

Мужчина пытался поднять кольцо ковшом автопогрузчика, но случайно задел находящуюся внутри задвижку водопровода. Это привело к ее разгерметизации. Испугавшись последствий, рыбак поспешил скрыться с места происшествия.

В результате повреждения без воды остались поселок Майский, село Усть-Сыны и деревня Карабаи. Также пострадало животноводческое предприятие. На ремонт основного водовода ему пришлось потратить порядка 187 тысяч рублей.

Злоумышленник задержан, а возбужденное в отношении него уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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