В Прикамье осудят рыбака, по вине которого три населенных пункта остались без воды

Фото: reki-ozera.ru

Попытка кражи кольца водовода 32-летним жителем поселка Майский была предпринята в мае этого года. На личном фронтальном погрузчике мужчина отправился на рыбалку. Местом тихой охоты он выбрал берег реки Сын.

Судя по всему, ловля рыбы у него в этот день не задалась. В один из моментов рыбак переключил свое внимание на рядом лежащее железобетонное кольцо диаметром около полутора метров. Предприимчивый рыбак решил его похитить несмотря на то, что внутри кольца находилась задвижка водопровода.

Мужчина подцепил ковшом автопогрузчика железобетонное кольцо и начал его поднимать. В результате, он зацепил задвижку и допустил разгерметизацию водовода с последующей утечкой воды. Испугавшись содеянного, скорее его последствиям, рыбак смотал удочки и скрылся с места преступления.

В результате повреждения прекратилась подача воды в поселок Майский, село Усть-Сыны, деревню Карабаи и на животноводческое предприятие. На последующие ремонтно-восстановительные работы потребовалось около 187 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю, злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для его рассмотрения.

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