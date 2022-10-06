Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 7:30

В Прикамье пропавшую четыре месяца назад пенсионерку нашли погибшей

Она бесследно исчезла в начале июня
Источник:kp.ru

Фото: архив "КП"

В Пермском крае завершились поиски 70-летней жительницы Нытвы. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье.Поиск».

Пенсионерка вышла из дома 3 июня этого года, но так и не вернулась. Более четырех месяцев ее искали в городе и лесных массивах. Волонтеры предполагали, что из-за проблем с памятью женщина могла заблудиться или по ошибке уехать в другой район края.

Пенсионерку нашли погибшей 5 октября. Обстоятельства и причины смерти не уточняются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru