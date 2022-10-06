В Прикамье пропавшую четыре месяца назад пенсионерку нашли погибшей

Фото: архив "КП"

В Пермском крае завершились поиски 70-летней жительницы Нытвы. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье.Поиск».

Пенсионерка вышла из дома 3 июня этого года, но так и не вернулась. Более четырех месяцев ее искали в городе и лесных массивах. Волонтеры предполагали, что из-за проблем с памятью женщина могла заблудиться или по ошибке уехать в другой район края.

Пенсионерку нашли погибшей 5 октября. Обстоятельства и причины смерти не уточняются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru