«Т Плюс» в ходе подготовки к зиме уложила в Перми свыше 43 тысяч квадратных метров асфальта

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По итогам ремонтной кампании в ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели асфальтирование 43115 кв. метров дорог и тротуаров. Благодаря восстановлению благоустройства в местах ремонтов новое покрытие уложено на площади, составляющей 8,6 футбольных полей. Эти меры позволили привести объекты улично-дорожной сети в надлежащее состояние.

При работе энергетики использовали 4200 тонн асфальтобетонной смеси, 3830 тонн щебня и 3100 тонн песчано-гравийной смеси. Строительные материалы применяются для укладки основы под новый асфальт. Это обеспечивает, в том числе, надежную эксплуатацию новых труб, по которым тепло и горячая вода подаются в дома горожан.

В 2022 году «Т Плюс» в Перми обеспечила отсыпку 28 тыс. кв. метров грунта для восстановления газонов. Травяное покрытие позволяет сохранять озеленение улиц и придавать городскому пространству эстетический вид. Помимо прочего, газоны являются частью улично-дорожной сети, и приведение их в нормативное состояние – обязательное требование.

Для повышения безопасности пешеходного и автомобильного движения вдоль проезжей части установлено 740 бортовых камней. Это гарантирует организацию потоков пешеходов и водителей в местах расположения новых теплосетевых коммуникаций.

«Восстановление благоустройства – обязательный этап подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023. Энергетики должны обеспечить подачу тепла в здания, и гарантировать развитие городской среды в части приведения в порядок мест ремонтов. Это обязательный стандарт компании», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В ходе летней подготовки «Т Плюс» обеспечила замену 71 км теплосетей во всех районах Перми. Современные трубы в ППУ-изоляции со сроком эксплуатации свыше 25 лет смонтированы на улицах Седова, Солдатова, Рабоче-Крестьянская, Островского, Хрустальная, Звонарева, Старцева, Ушинского, а также в правобережной части города на ул. Каляева, Калинина, Невского, а также ул. Глазовская в микрорайоне Крым. Кроме того, выполнено обновление 0,5 км тепломагистралей в г. Краснокамск.