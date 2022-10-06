Предпремьерный показ фильма «Сердце пармы» в Перми собрал аншлаг

Предпремьерный показ. Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

Предпремьерный показ фильма «Сердце пармы» состоялся 5 октября в Перми. Местом просмотра эпического повествования стал кинотеатр «Кристалл».

Действие фильма «Сердца Пармы» разворачивается на территории нынешнего Пермского края. В нем можно узнать одни из самых древних поселений Прикамья - Чердынь, Покча, Ныроб, Бондюг.

«Сердце пармы» рассказывает о реальных исторических событиях второй половины XV века – противостоянии Великого Московского княжества и древних пермских племен.

Роман «Сердце пармы» Алексей Иванов написал в 2003 году. В 2014 году компания Star Media приобрела у пермского писателя права на его экранизацию. Режиссёром картины изначально был заявлен Сергей Бодров, но позднее он отказался от постановки из-за занятости, но остался в качестве сценариста.

Съёмки фильма начались в июле 2019 года и завершились в феврале 2020 года. Режиссером фильма стал Антон Мергедичев. Местом съемок стали подмосковная деревня Щеголево и поселок Усьва в Пермском крае, недалеко от Губахи. Здесь возвели многочисленные декорации: деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях. В эпизодических ролях «Сердца пармы» снимались жители Прикамья.

На одном из главных кинособытий этого года в Перми побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Фильм впечатляет своим масштабом, крепкой режиссурой, игрой актеров. И, конечно, незабываемыми видами нашего края. Для меня особенно дорого, что действие и книги, и фильма происходит в моих родных местах, на севере Прикамья. Все это можно увидеть сейчас своими глазами. Для этого надо всего лишь приехать к нам в Пермский край. Уверен, что это замечательное кино обязательно поднимет всеобщий интерес к Прикамью и его истории, и мы ждём значительного роста числа туристов в наш регион», - отметил Дмитрий Махонин после просмотра «Сердца пармы». (16+)

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