В Бардымском округе огонь унес жизни нескольких человек

Фото: МЧС Пермского края.

Тревожное сообщение о пожаре поступило 6 октября 2022 года в 05:57, горел дом на ул. Молодежной в селе Елпачиха Бардымского округа.

К месту возникновения пожара прибыли силы и средства МЧС Пермского края в количестве 15 человек личного состава и 4 единиц техники.

«По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходило горение частного дома и надворных построек на площади 140 квадратных метров. Пожар локализовали в 06:38, ликвидировали горение – 07:08», - сообщили в краевом МЧС.

По предварительной информации в огне пожара погибли два человека.

Информация оперативная, подлежит уточнению. Причины пожара устанавливаются.

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