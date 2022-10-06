В музеях Пермского края могут появиться уникальные артефакты

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

В начале октября Центр подводных исследований Русского географического общества начал искать в реках Прикамья затонувшую флотилию Колчака - корабли, затопленные в акватории Камы в годы Гражданской войны. Вместе с работниками РГО на местах сражений флотилии также трудятся команды Уральского и Пермского центров подводных исследований. Накануне специалисты поделились результатами первых исследований.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

- Аппаратный поиск показал около десятка аномалий на грунте, пять из которых - самоходные суда. По результатам первичных водолазных осмотров три корпуса имеют признаки объектов культурного наследия и могут быть охарактеризованы как объекты археологии (т.е. период их затопления равен или превышает 100 лет). В силу высокой заиленности, их конструктивные элементы выступают над уровнем дна не более, чем на метр, что означает, что для их детального изучения потребуются серьезные грунторазмывные работы, которые могут занять не один сезон.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

С высокой вероятностью можно говорить о том, что когда специалистам удастся более тщательно изучить затонувшие суда, исторические коллекции прикамских музеев могут быть пополнены уникальными артефактами.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Напомним, это не первое исследование команды ЦПИ РГО в Пермском крае. В 2020-2021 годах ученые изучали колесный пароход «Вера Фигнер», что лежал на дне близ поселка Сылва. Затонуло судно более 50 лет назад во время зимней стоянки.

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