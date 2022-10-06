В Перми поймали похитителя лотерейных билетов

Фото: Прокуратура Пермского края.

Житель Перми сумел воспользоваться своим служебным положением, а также неординарными знаниями в сфере продаж и цифровых технологий.

Будучи директором торговой точки крупного российского Интернет-магазина мобильной и цифровой техники, пермяк с использованием специального программного обеспечения, украл более 2 млн рублей, принадлежащих организации, предназначенных для расчетов с контрагентом.

Его схема оказалась довольно сложной, но, как показало время, вполне реализуемой. Ее тонкости раскрыли в Прокуратуре Пермского края. Зная, что у компании имеется возможность продажи населению билетов от крупного лотерейного супермаркета, мужчина выбирал наиболее дорогие варианты стоимостью от 12 до 14 тыс. рублей за штуку электронных версий документа, удостоверяющего право на участие в лотерее. Используя уязвимость программы по их реализации, он проводил якобы продажу.

В действительности, денежные средства не поступали на счет организации, а дорогостоящий лотерейный билет присваивался обвиняемым. Таким образом, ему удалось похитить более 150 электронных билетов.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое в ближайшее время будет направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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