Пропавшую в Пермском каре 17-летнюю девушку нашли живой

- Найдена, жива, всем спасибо за помощь в поисках, - написали волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" к записи о пропавшей 17-летней девушке.

Напомним, 17-летняя пермячка пропала 3 октября. В тот день она вышла из дома по улице Маяковского в Дзержинском районе и бесследно исчезла. Вскоре запись о ее исчезновении появилась в городских пабликах, и на поиски вышли волонтеры. К счастью, спустя три дня девушку нашли живой. Где она все это время находилась, поисковики не сообщают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не один, за мной бегут, тихо-тихо»: в Пермском районе после странного звонка пропал 30-летний мужчина

Друзья Сергея Панова и один из участников поисков уверены, что его убили (Подробнее...)