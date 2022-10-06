Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 6 октября информирует о пробке в 8-9 баллов на участке ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской, а также ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской и ул. Мостовой от ул. Московской в сторону ул. Фокинской, на ул. Фокинской от ул. Пугачевской к ул. Мостовой.

Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми утром показывает еще на нескольких участках дорог:

- на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева

- на ул. Грибоедова при подъезде к ул. Уинской

- на Стахановском кольце

- на ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова

- на перекрестке улиц Леонова и Промышленной

- на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»

- на ул. Карпинского при выезде на ул. Стахановскую

- на ул. Подлесной при выезде на развязку ш. Космонавтов

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на ул. Столбовой при выезде на ш. Космонавтов

- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад»

- на ул. Куйбышева от ул. Яблочкова к ул. Новосибирской

- на ул. Чкалова при съезде с Чкаловского перехода к ул. Куйбышева

- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции

- на ул. Якутской к кольцу Сосновый бор

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной

- на кольце пл. Гайдара

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

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