Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 6 октября информирует о пробке в 8-9 баллов на участке ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской, а также ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской и ул. Мостовой от ул. Московской в сторону ул. Фокинской, на ул. Фокинской от ул. Пугачевской к ул. Мостовой.
Плотное движение транспорта «Яндекс Пробки» в Перми утром показывает еще на нескольких участках дорог:
- на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева
- на ул. Грибоедова при подъезде к ул. Уинской
- на Стахановском кольце
- на ул. Свиязева от ул. Чердынской к ул. Леонова
- на перекрестке улиц Леонова и Промышленной
- на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Кольцо»
- на ул. Карпинского при выезде на ул. Стахановскую
- на ул. Подлесной при выезде на развязку ш. Космонавтов
- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- на ул. Столбовой при выезде на ш. Космонавтов
- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад»
- на ул. Куйбышева от ул. Яблочкова к ул. Новосибирской
- на ул. Чкалова при съезде с Чкаловского перехода к ул. Куйбышева
- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской
- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции
- на ул. Якутской к кольцу Сосновый бор
- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной
- на кольце пл. Гайдара
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
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