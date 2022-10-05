В Прикамье сварщик на производстве получил термический ожог

Фото: Василий Вахрин
В Пермском крае электрогазосварщик на производстве получил термический ожог. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роструда.
Инцидент произошел во вторник, 4 октября на ОАО «Губахинский кокс». Как сообщает ведомство, ожог рабочий получил при подготовке к проведению сварочных работ. Во время проверки электрической дуги на ее наличие произошел хлопок. В результате этого работник получил травму.
Теперь специалисты Роструда устанавливают причины несчастного случая и степень ожога рабочего.
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