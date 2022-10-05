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Общество5 октября 2022 15:38

Молодые педагоги составляют треть от всех учителей Перми

Ежегодно в школы города приходят порядка 300 молодых учителей
Дмитрий Волгарев
Фото: Валерий Звонарев

Фото: Валерий Звонарев

Ежегодно порядка 300 молодых педагогов приходят работать в учреждения образования Перми. А всего во всех школах столицы Прикамья сейчас трудятся 12 тыс. педагогов, делится городская мэрия.

В департаменте образования администрации Перми отмечают, что свыше 30% от общего числа работающих педагогов – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

Напомним, сегодня в России отмечают профессиональный праздник – День учителя.

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