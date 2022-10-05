Военком разъяснил, когда мобилизованные в Прикамье получат деньги

Фото: Виктор Гусейнов
В Пермском крае мобилизованные резервисты получают денежное довольствие тогда, когда заключают контракт. Это происходит, когда мужчина прибывает в воинскую часть или на место прохождения службы, сообщает портал 59.ру.
Помощник военного комиссара Прикамья Владимир Нохрин пояснил, что контракт заключается с командиром воинской части, куда будет направлен мобилизованный.
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