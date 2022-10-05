Военком разъяснил, когда мобилизованные в Прикамье получат деньги

Фото: Виктор Гусейнов

В Пермском крае мобилизованные резервисты получают денежное довольствие тогда, когда заключают контракт. Это происходит, когда мужчина прибывает в воинскую часть или на место прохождения службы, сообщает портал 59.ру.

Помощник военного комиссара Прикамья Владимир Нохрин пояснил, что контракт заключается с командиром воинской части, куда будет направлен мобилизованный.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru