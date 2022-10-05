Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 15:05

Военком разъяснил, когда мобилизованные в Прикамье получат деньги

Это происходит при прибытии на место службы или в часть
Источник:kp.ru
Фото: Виктор Гусейнов

Фото: Виктор Гусейнов

В Пермском крае мобилизованные резервисты получают денежное довольствие тогда, когда заключают контракт. Это происходит, когда мужчина прибывает в воинскую часть или на место прохождения службы, сообщает портал 59.ру.

Помощник военного комиссара Прикамья Владимир Нохрин пояснил, что контракт заключается с командиром воинской части, куда будет направлен мобилизованный.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru