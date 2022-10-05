В спецоперации на Украине погиб житель Чердыни

Фото: vk.com/batagova81

Во время спецоперации на Украине погиб 21-летний житель Чердыни Денис Собянин. Об этом в соцсетях сообщила глава Чердынского городского округа Анна Батагова.

Прощание с погибшим пройдет 6 октября в 10:00. Место – Чердынский центр культуры. Гражданская панихида запланирована на 12:00.

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