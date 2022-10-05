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Общество5 октября 2022 14:27

В пермском ТРЦ «Планета» открылось кафе, посвященное картошке

Главное блюдо - запеченный картофель
Дмитрий Волгарев
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В пермском ТРЦ «Планета» появилось кафе быстрого питания «Фан-Фан Картофан». Заведение расположилось на втором этаже ТРЦ.

Главная позиция в меню кафе – запеченный картофель. Его гости могут попробовать с любым наполнением по вкусу. Помимо него, в кафе можно отведать супы и салаты.

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