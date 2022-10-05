В Прикамье телефонные мошенники обманули граждан на 2 миллиона рублей

Фото: Архив "КП"

В Прикамье снова активизировались телефонные мошенники. Схема простая, однако «рабочая» – они звонят пожилым жителям региона. И говорят, что их дочка или внучка попала в ДТП.

На сотовые и стационарные телефоны граждан звонят и говорят женским голосом, представляясь дочкой, внучкой. Якобы о том, что она попала в ДТП. После связь прерывалась. Дальше звонили поддельные сотрудники правоохранительных органов и поясняли, что родственник потерпевших является виновником аварии. И для возмещения причиненного материального ущерба и избежания уголовной ответственности надо заплатить определенную сумму. И указывали кому требуется передать деньги.

Опасаясь за своих близких, доверчивые прикамцы отдавали от 100 до 500 тыс. руб. незнакомцам. К счастью, некоторые потерпевшие отказывались передавать деньги и прекращали разговор.

За последнюю неделю таким атакам мошенников подверглись 20 жителей региона и все они пожилого возраста. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 2 млн руб.

В полиции граждан призывают быть бдительнее и не переводить деньги незнакомцам.

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