Арбитражный суд Прикамья аннулировал лицензию александровской УК

Фото: Архив "КП"

Арбитражный суд Пермского края аннулировал лицензию управляющей компании из Александровска. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Речь идет об ООО «Управление «ЖилСервис». Суд удовлетворил требования Инспекции государственного жилищного надзора об аннулировании у нее лицензии.

Из реестра лицензий исключили информацию о 24 многоквартирных домах в Александровске. Ими управляла данная УК. Ее признали банкротом за долги по налогам на сумму более 74 млн руб.

За три последних года эта УК не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение обязательных лицензионных требований в части содержания общего имущества домов. Сумма ее штрафов составила 165 тыс. руб. Директора компании дисквалифицировали восемь раз.

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