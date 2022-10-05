Глава Перми Алексей Дёмкин совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район

Фото: Виталий Кокшаров/администрация Перми

Глава Перми Алексей Демкин инициировал новый формат рабочих выездов, который предполагает инспекцию объектов, благоустраеваемых на средства национальных проектов или в рамках подготовки к 300-летию города.

Во время выездов градоначальник встречается с жителями района и отвечает на вопросы людей, в том числе в формате телемоста. Ранее Алексей Дёмкин уже посетил с рабочими выездами Дзержинский, Кировский, Свердловский и Орджоникидзевский районы. 4 октября он вместе с депутатами Пермской городской Думы выехал в Мотовилихинский район.

– Если спросить у жителей города, где бьется историческое сердце города, то большинство ответит, что здесь, в Мотовилихе. С Мотовилихинского поселения зарождался наш город, здесь закладывалась промышленная мощь и заводская культура. Сейчас этот район по-прежнему уникален и имеет не только единственное среди районов Перми «не советское» название, но и неповторимый облик. Например, район отличается большой площадью микрорайонов с частной застройкой и лидирует по строительству индивидуального жилья, и городские власти, конечно, учитывают эту специфику в планировании развития территории района, – отметил Алексей Дёмкин.

Сперва мэр посетил сквер по улице Крупской, который был обновлен в этом году. На бульварной части улицы заменили асфальт, на основной части бульвара и примыкающих дорожках, установили металлические ограждения, положили новый газон. В ближайшее время там установят более 20 скамеек и урн, а также детский игровой комплекс.

– Сейчас это прекрасный сквер. Здесь теперь всегда много гуляющих людей: дети, мамочки с колясками, пожилые люди, всем очень нравится. Это именно то, чего мы так ждали, – рассказывает Вероника Зайцева, член совета ТОС «Дружба».

Затем градоначальник проверил ход строительства нового сквера на улице Макаренко и один из самых крупных дворов Мотовилихи, отремонтированных в этом году, он расположен рядом с домом по улице Юрша, 21. Здесь требовался комплексный подход к благоустройству, в том числе из-за значительного автомобильного трафика. На средства нацпроекта «Жилье и городская среда» обустроили тротуары, проезды, парковки, детские и спортивные площадки, а сейчас благоустраивают контейнерную площадку.

Третьим объектом инспекции стала спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» по адресу: улица Мостовая, 6. Сейчас в ней занимаются более 500 детей, открыто два отделения – спортивная акробатика и греко-римская борьба. Воспитанники школы становятся победителями и призерами различных соревнований, входят в состав сборных команд. По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергея Сапегина, на следующий год в учреждении запланирован ремонт.

Кроме этого в районе благоустраивают и общественные пространства, например, сквер по улице Братьев Варовых. Здесь уже обустроены дорожки из плитки, а в скором времени появятся элементы архитектуры, игровые зоны для детей, а территорию озеленят. Средства на благоустройство выделило ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»

Заключительным объектом в рамках рабочего выезда стал сквер Победы на улице Гашкова. Здесь уже высадили молодые деревья и установили наружное освещение, осталось оборудовать скамейки, поставить урны и высадить ели.

В завершении Алексей Дёмкин встретился с жителями Мотовилихи, где обсудил вопросы транспортной доступности, ЖКХ и благоустройства. После беседы с населением, градоначальник поручил главе администрации Мотовилихинского района Александру Хаткевичу взять на контроль вопрос ремонта дороги между стадионом «Трудовые резервы» и территорией телевышки по ул. Крупской, 61а. Также обсуждалась необходимость сноса расселённых аварийных домов по улице Тургенева и другие интересующие жителей вопросы. Обсудили и развитие спорта – Алексей Дёмкин сообщил, что планируется строительство спортивной площадки возле «Школы бизнеса и предпринимательства», её открытие состоится в сентябре 2023 года. Что касается благоустройства территории района, то на 2023 год запланирован ремонт улицы Славянова, а также завершение ремонта сквера по улице Калгановской.