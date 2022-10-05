Дмитрий Махонин заявил о завершении первого этапа мобилизации в Прикамье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- По данным военкоматов, оповещено и отправлено в учебные центры 100 процентов резервистов из планируемых к призыву на первом этапе частичной мобилизации, - такие слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина прозвучали на заседании краевого правительства сегодня, 5 октября.

Это подтвердил и министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов: «Сто процентов подлежащих призыву оповещены, сейчас проводится сверка пофамильно».

Министр также рассказал о своей поездке в учебный центр в Елани в Свердловской области:

- Ребята размещены в казарме или палаточном фонде, палатки теплые, дрова для отопления имеются, - перечислил он. – Есть баня. Все получили обмундирование и были поставлены на довольствие. К вопросу дополнительного обеспечения мы попросили подключиться глав муниципальных образований и руководителей предприятий. В Елань поступили партии спальников, теплой обуви, нательного белья, аптечек из Соликамска, Березников и Чердыни. Сегодня поступят посылки из Чайковского.