В Перми памятник Михаилу Калинину не вернется в сквер у ДК

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Памятник советскому политическому деятелю Михаилу Калинину не вернут на прежнее место. Об этом сообщил «Новый компаньон».

Год назад в сквере у ДК имени Калинина скульптуру демонтировали. После обследований, проведенных заводской комиссией, выяснилось, что она была изготовлена из недолговечных материалов и восстановлению не подлежит.

Первый памятник Михаилу Калинину установили 7 ноября 1949 года рядом с проходными завода. В июне 1951 года его перенесли на площадь перед заводоуправлением (завод имени Шпагина), но со временем он пришел в негодность. В 1986 году художники завода сделали памятник — новую копию из бетона и гипса, а в середине июля прошлого года его демонтировали во время реконструкции сквера.

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