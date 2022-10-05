Архив турнира. Фото: одюсш74.рф

В Перми 6 октября 2022 года начнется представительный юношеский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Александра Третьякова. Участие в нем подтвердили 250 сильнейших борцов из 14 субъектов России.

Турнир пройдет в течении двух дней на борцовских коврах спорткомплекса им. Сухарева.

Победители соревнований, представляющие регионы Приволжского федерального округа, войдут в состав сборной округа для участия во Всероссийском открытом юношеском турнире по греко-римской борьбе «Сила традиций» в Новосибирске, намеченным на конец октября этого года.

Одним из главных его событий станет торжественное открытие прославленного борца Ивана Поддубного, которое намечено на 6 октября в 11:00. Мероприятие состоится в рамках акции «Аллеи Российской славы».

Во время проведения турнира по борьбе состоится несколько мастер-классов, которые проведут знаменитые спортсмены, чемпионов мира и Олимпийских игр - Александр Попов, Владимир Сельков, Ольга Глацких и Олег Саитов.

Мастер-класс по художественной гимнастике состоится в 14:00 на площадке СШОР №1 (ул. Краснова, 23), мастер-класс по плаванию - в 15:00 (спорткомплекс «Олимпия», ул. Мира, 21), мастер-класс по греко-римской борьбе – в 15:00 (манеж спорткомплекса им. Сухарева, ш. Космонавтов, 158а). (0+)

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