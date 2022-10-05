Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП на остановке Карла Маркса

Фото: ВК "Подслушано Пермь".

В Перми утром 24 сентября на площади Карла Маркса произошло ДТП. Nissan Qashqai под управлением 70-летнего водителя протаранил остановку. В результате три человека пострадали, и двое погибли.

Подробности трагедии рассказал мужчина, ставший свидетелем произошедшего.

«Виновник ДТП ходил вокруг своего авто и рассматривал повреждения. Затем он сел за руль и включил заднюю скорость, видимо, чтоб задавить еще людей. Побоявшись, что он причинит кому-то вред, я подошел к водительской двери, наклонился в салон и выволок его за грудки. Водитель дышал перегаром», — передает «В курсе.ру» рассказ очевидца.

Пермяк, сообщивший подробности, спустя несколько дней после происшествия увидел в СМИ информацию о том, что водитель был трезв. Он шокирован, поскольку явно почувствовал запах алкоголя.

Напомним, что в ДТП на остановке погибли 82-летняя и 85-летняя женщины. Также двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, а один от помощи медиков отказался.

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