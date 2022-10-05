Мобилизация в ряды ВС России.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Портал правовой информации опубликовал изменения от 30 сентября 2022 года в указ губернатора Дмитрия Махонина «О создании призывных комиссий в Пермском крае по мобилизации граждан, пребывающих в запасе».
Согласно приведенному тексту, состав краевой мобилизационной комиссии войдут по согласованию прокурор и военный прокурор Пермского края, а также начальник отдела мобилизационной подготовки администрации губернатора Пермского края.
Составы муниципальных мобилизационных комиссий в Перми дополнят представители городской и районных прокуратур.
Работники прокуратуры должны будут обеспечивать соблюдение прав граждан РФ при призыве на военную службу в Вооруженные силы страны.
Ранее «КП-Пермь» сообщала, что прокуратура Пермского края с 30 сентября 2022 года начала принимать обращения по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru