Руководители отделений СберБанка нашли способ сделать процесс обслуживания еще комфортнее

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В рамках обучения сотрудниками были построены пути клиента, что позволило взглянуть глазами клиента на разные точки контакта с банком.

В 3 квартале 2022 года завершилась программа обучения руководителей отделений для обслуживания физических лиц СберБанка, в рамках проекта "Волго-Вятский Банк - территория сервиса". Основная цель обучения - фокус внимания на клиентоцентричном подходе, развитие в командах осознанности в формировании отношений с клиентами.

В рамках обучения сотрудниками были построены пути клиента, что позволило взглянуть глазами клиента на разные точки контакта с банком.

"Подобные решения позволяют выявить слабые точки даже в привычных, ежедневных процессах, которые, казалось бы, хорошо изучены. В любом бизнесе полезно смотреть на свои процессы глазами клиента: то, что нам кажется элементарным и привычным, может быть сложно или неудобно для пользователя. Когда сотрудники понимают проблемы, эмоции и трудности клиента, им проще сделать взаимодействие более комфортным и приятным. А это - одна из главных ценностей Сбера", - поделилась мнением Исполнительный директор дивизиона "Особенные решения" Ирина Ларина.