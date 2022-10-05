«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за качество отопления в квартирах горожан

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Энергетики Пермских тепловых сетей обращают внимание жителей Перми, что исполнителями услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации – УК и ТСЖ. Вопросы о качестве отопления, отключениях горячей воды и сроках возобновления подачи горячего водоснабжения, в первую очередь, нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.

В случае, если в доме есть проблемы с отоплением, жилищная организация обязана предпринять шаги для выяснения причины перебоев и их устранения. Ресурсоснабжающая организация в обязательном порядке заранее сообщает управдомам текущий статус теплоснабжения зданий: параметры давления и температуры, причины возможных перебоев, сроки проведения ремонтов и восстановления нормативных параметров. Данная информация от имени УК/ТСЖ сообщается жителям на основании договора между гражданами и жилищными организациями.

При возникновении вопросов по отоплению и горячему водоснабжению жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие отопления может быть вызвано ремонтами внутри дома, которые ведет жилищная организация. Управдом обязан принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах перерывов/снижения качества коммунальных услуг», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Сегодня ресурсоснабжающая организация полностью автоматизировала производственный процесс: все центральные тепловые пункты оснащены приборами телеметрии, благодаря чему основные параметры теплоносителя – давление и температуру – можно проверить в режиме онлайн почти для любого здания. В случае, если УК/ТСЖ не обслуживают внутридомовые сети должным образом, и при этом намеренно дезинформируют граждан, наиболее эффективно воздействовать на управдомов могут сами граждане.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей жители могут получить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.