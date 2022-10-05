Фото: Пенсионный фонд России.

Пенсионный фонд России с 2022 года начал проактивное информирование граждан о размере сформированной пенсии и условиях ее назначения.

Проактивные уведомления поступают в личный кабинет на портале госуслуг. Поступившая информация содержит данные о страховой пенсии, о размере пенсионных накоплений, пенсионных коэффициентах и величине заработанного стажа.

В Пермском крае проактивные уведомления уже направлили свыше 21 тыс. человек. Информация поступает раз в три года женщинам начиная с 40 лет, мужчинам - с 45 лет.

В региональном отделении ПФР пояснили, в случае отсутствия учетной записи на портале госуслуг, уведомления о пенсии доступны в клиентских службах фонда.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru