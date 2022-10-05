Фото: Единая лига ВТБ.

Победный задел «Парма» сделала уже в первой половине матча, по итогам которой ее преимущество составило 18 очков – 40:22.

Оставшийся отрезок пермяки провели не менее результативно и одержали заслуженную победу со счетом 77:48 (22:8, 18:14, 24:11, 13:15).

Лучшими в составе пермяков стали: Александр Платунов (19 очков), Джастин Роберсон (11) и Глеб Шейко (10).

«Новый сезон, новая команда – новые цели. Думаю, что мы на правильном пути, но много над чем надо работать. Это первая победа и это очень важный первый шаг к большой цели», - отметил после матча главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

Следующий матч «Парма» рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проведет уже 8 октября. В этот день она примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. (0+)

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