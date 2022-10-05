Полиция объяснила причины срыва концерта рок-группы Anacondaz в Перми

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В Арбитражном суде Пермского края состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска рок-группы Anacondaz к управлениям МВД по Перми и региону, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что 23 июля полиция прервала концерт группы, который проходил в клубе «Мичурин». Артисты утверждают, что сделано это было без объяснения причин. Теперь они требуют возместить убытки от срыва в размере 255 тысяч рублей.

В МВД заявляют, что остановка концерта была вынужденной мерой, поскольку в помещении выявили нарушения пожарной безопасности. В частности, выходы были заблокированы, а требования плотности (1 человек на 1 кв. м) — не соблюдены.

Рассмотрение иска Anacondaz продолжится 2 ноября. Кроме того, на прошлой неделе началось рассмотрение аналогичного иска группы к властям и полиции Екатеринбурга. Летом в столице Урала отменили два концерта.