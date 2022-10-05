Фото: МЧС Пермского края.

В Пермском крае 4 октября 2022 года пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС выезжали на ликвидацию очагов загораний в нескольких многоэтажных и частных жилых домах.

За минувшие сутки произошло пять пожаров в жилых домах региона: три пожара - в многоквартирных домах в Еловском, Соликамском и Очерском округах; два пожара - в частных домах в Юрлинском и Пермском округа.

В число 11 произошедших 4 октября 2022 года пожаров также вошли: горение транспортного средства - в Губахинском округе; пожар в гараже - в Пермском округе; пожары в банях - в Свердловском районе Перми и Соликамском округе; пожары в неэксплуатируемых строениях - в Индустриальном и Орджоникидзевском районах города Перми.

«За сутки пожары ликвидировали: три - в городе Перми; по два - в Соликамском и Пермском округах; по одному - в Очерском, Еловском, Губахинском и Юрлинском округах. На одном из пожаров обнаружен погибший, еще один человек получил травму. Основной причиной возникновения очагов загораний стало неосторожное обращение с огнем», - пояснили в МЧС Пермского края.

За прошедшие сутки 4 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 4 октября 2022 года на территории региона 143 профилактической группой в составе 299 человек осуществлено 1233 обхода объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1983 человека, распространено 1533 памятки.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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