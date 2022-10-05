В Перми у пенсионерки, которая насмерть сбила 11-летнего мальчика, отобрали машину

Ужасная авария произошла 15 ноября 2021 года в Кировском районе. Фото: ГИБДД Перми/Лилия Антонюк

Судебные приставы арестовали автомобиль пермячки в рамках взыскания морального вреда родителям сбитого насмерть ребенка. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Трагическое ДТП произошло в Кировском районе 15 ноября прошлого года. Пятиклассник перебегал дорогу по «зебре», дождавшись разрешающего сигнала светофора. В этот момент его сбила 60-летняя женщина на Toyota Corolla. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Напомним, что женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ее обязали компенсировать родственникам погибшего мальчика причиненный моральный вред в размере 1,5 млн рублей.

Судебные приставы наложили арест на принадлежащую женщине Toyota Corolla. От машины она отказалась, не желая нести уголовную ответственность за сохранность арестованного имущества.

Иномарку эвакуировали на стоянку специализированной организации. После оценки эксперта машина будет реализована с торгов. Вырученные от ее продажи денежные средства перечислят в счет погашения морального вреда.

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